Буш уник найменшої можливості зустрітися з Ассанжем
04:21, 26 лютого 2011Наука та IT
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Бізнес-конференція відбудеться без обох
Колишній президент США Джордж Буш-молодший відмінив намічений раніше візит бізнес-конференції в столиці штату Колорадо місті Денвер після того, як дізнався про запрошення на той же захід засновника скандально відомого інтернет-ресурсу WikiLeaks Джуліана Ассанжа, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на офіційного представника Буша Девіда Шерзера і AP.
"Президент Буш відмовився від своєї участі після отримання повідомлення про те, що Джуліан Ассанж нещодавно одержав запрошення виступити на цьому ж саміті", - заявив Шерзер.
Натомість адвокат Ассанжа Джеффрі Робертсон повідомив, що його підзахисний не братиме участь в конференції в Денвері.
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