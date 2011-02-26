Буш уник найменшої можливості зустрітися з Ассанжем

Колишній президент США Джордж Буш-молодший відмінив намічений раніше візит бізнес-конференції в столиці штату Колорадо місті Денвер після того, як дізнався про запрошення на той же захід засновника скандально відомого інтернет-ресурсу WikiLeaks Джуліана Ассанжа, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на офіційного представника Буша Девіда Шерзера і AP.

"Президент Буш відмовився від своєї участі після отримання повідомлення про те, що Джуліан Ассанж нещодавно одержав запрошення виступити на цьому ж саміті", - заявив Шерзер.

Натомість адвокат Ассанжа Джеффрі Робертсон повідомив, що його підзахисний не братиме участь в конференції в Денвері.