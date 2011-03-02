Уряд пропонує пільги IT-компаніям

Уряд вважає за доцільне надати компаніям, що працюють у сфері високих технологій, пільги зі сплати податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб і єдиного соціального внеску.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра України – міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА, про це він заявив на засіданні робочої групи з підготовки законопроекту про створення сприятливих умов для розвитку високих технологій за участю зацікавлених компаній і відомств.

За словами учасників ринку, в собівартості IT-послуг 80% становлять витрати на оплату праці, й при сьогоднішньому рівні податкового навантаження галузь просто не може розвиватися. Компанії, які не мають можливості нести таке податкове навантаження, або закривають свій бізнес в Україні, або ухиляються від сплати податків, внаслідок чого бюджет країни недоотримує доходи.

«Для того, щоб цього не допустити й зберегти інтелект у країні, необхідно стимулювати розвиток ІТ-технологій, як це робиться в усьому світі», – зазначив С.ТІГІПКО.

Окрім податкових пільг, законопроектом також пропонується створення системи підтримки профільної освіти.

Як повідомляв УНІАН, у середині лютого цього року прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації на чолі з Володимиром СЕМИНОЖЕНКОМ підготувати законопроект про ринок ІТ-технологій. Прем`єр зазначив, що вважає за доцільне знизити ставки відрахувань до соціальних фондів для підприємств, які працюють у IT-індустрії.