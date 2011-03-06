До кримінальної відповідальності притягують веб-провайдера

На Прикарпатті до кримінальної відповідальності притягується Інтернет-провайдер.

Про це повідомив УНІАН керівник сектору зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК. За його словами, у Калуському міськвідділі міліції розпочато розслідування кримінальної справи щодо 28-річного приватного підприємця, якого небезпідставно підозрюють у порушенні авторських прав при поширенні примірників аудіовізуальних творів локальною Інтернет-мережею. Як з’ясували співробітники обласного підрозділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю, підприємець надавав платні послуги тільки тим абонентам, які мали доступ до локальної комп’ютерної мережі. Оплативши послугу, клієнти цієї локальної мережі отримували можливість скачувати з сервера замовлені аудіовізуальні твори.

Під час проведення оперативно-пошукових заходів оперативники в нежитловому приміщенні, де «базувався» сервер локальної Інтернет-мережі, задокументували факти порушень авторських чи інших суміжних прав при незаконному розповсюдженні понад 200 аудіовізуальних творів.

Встановлено, що законним власниками прав на ці твори в Україні є громадська організація «Українська антипіратська асоціація з захисту прав на музичні, аудіовізуальні твори та комп’ютерні програми».

Відповідно до матеріалів досудового слідства, Інтернет-провайдер своїми незаконним діями завдав право власнику аудіовізуальної продукції матеріальну шкоду на суму понад 102 тисячі гривень.

У міліції повідомили, що фігурант кримінальної справи погодився відшкодувати збитки у повному обсязі.