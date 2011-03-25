Домашні підключення інтернету швидко зростають (опитування)

Протягом 2010 року кількість українців, які мають підключення до мережі Інтернет удома, зросла майже на 45%.

Про це йдеться у дослідженні компанії "GfK Ukraine", результати якого має УНІАН.

В кінці 2009 року лише 18% українців були підключені до Інтернету вдома. Протягом 2010 року їхня частка збільшилася до 26%.

Найбільші темпи зростання були зафіксовані у північному регіоні і в містах з населенням 51-100 тис. жителів, де вони становили 100% і 129% відповідно.

Водночас досі зберігається істотна різниця у наявності домашнього Інтернету у жителів мегаполісів та мешканців сіл і невеликих селищ. Так, в останньому кварталі 2010 року лише 12% жителів сіл мали можливість користуватися Інтернетом удома, в той час як 25% жителів міст із населенням до 50 тис. користувалися Інтернетом, а в містах України з населенням понад 500 тис. осіб цей показник сягнув 38 %.

Також протягом минулого року посилилася тенденція до збільшення частки тих, хто вважає оселю основним місцем доступу до Інтернету. Наприкінці 2009 року 66% інтернет-користувачів назвали домашнє підключення основним місцем доступу до мережі. За 2010 рік їхня частка зросла на 11% і досягла 77% у четвертому кварталі 2010 року.

Протягом останніх років спостерігається тенденція до збільшення уваги інтернет-провайдерів і операторів мобільного зв`язку до підключення нових домашніх Інтернет-абонентів у середніх і малих містах. Як наслідок, у 2010 році швидше всього частка тих, хто вважає Інтернет удома основним місцем доступу, зростала у містах із населенням 51-100 тис. жителів. Так, якщо наприкінці 2009 року лише 45% користувачів Інтернету в цих містах називали оселю основним місцем доступу до Мережі, то за рік цей показник збільшився у 1,8 рази і досяг 81%.

У 2010 році вперше за весь час досліджень спостерігається тенденція до зниження популярності класичної електронної пошти. У кінці 2009 року 52% українських інтернет-користувачів регулярно користувалися електронними повідомленнями, проте вже через рік їх частка скоротилася до 48%.

Утім, майже на аналогічні показники зросла популярність соціальних мереж. Так, якщо наприкінці 2009 року лише 31% користувачів Інтернету регулярно заходили на сторінки соціальних мереж, то у четвертому кварталі 2010 року їх частка зросла до 38%. Особливо ці тенденції помітні у молоді віком 16-19 років: 57% інтернет-користувачів цього віку сказали, що користуються соціальними мережами. Для порівняння: сервіси електронної пошти назвали лише 48% респондентів з цієї вікової групи.

На думку дослідника телекомунікаційного сектора компанії GFK Ukraine Андрія РАДЕВИЧА, сьогодні не йдеться про зниження абсолютної кількості користувачів класичних сервісів електронної пошти. Швидше, йдеться про меншу популярність цього засобу комунікації серед тих, хто почав користуватися Інтернетом відносно недавно - протягом останніх 1-2 років, і в довгостроковій перспективі найбільш імовірно, що звичайна електронна пошта стане переважно засобом для бізнес-комунікації, тоді як особисте листування перейде в найпопулярніші соціальні мережі.

Дослідження "GfK Ukraine" опирається на дані опитувань населення, що відбувалися у рамках щомісячного регулярного дослідження ринків фінансових і телекомунікаційних послуг. Загальна вибірка опитування становить 1000 респондентів на місяць. Вибірка є репрезентативною для населення України за статтю, віком, регіоном проживання і розміром населеного пункту. Опитування проводилося методом особистого інтерв`ю.