Космічний корабель "Союз ТМА-21" вийшов на орбіту
01:35, 05 квітня 2011Наука та IT
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На борту двоє росіян і американець
Пілотований космічний корабель "Союз ТМА-21" відокремився від ракети-носія "СОЮЗ-ФГ" і вийшов на орбіту дальнього зближення з Міжнародною космічною станцією (МКС), передає кореспондент РІА "Новости".
Запущений з Байконура "Союз" одержав ім`я "Гагарін" на честь 50-річчя польоту першого космонавта.
На борту корабля російські космонавти Олександр Самокутяєв і Андрій Борисенко, а також астронавт НАСА Рональд Гаран.
Стиковка "Союза ТМА-21" з МКС призначена на 7 квітня.
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