США розкажуть як контролювати інтернет

Білий Дім планує в понеділок оприлюднити свою концепцію міжнародної співпраці в кіберпросторі, повідомляє Радіо Свобода.

У документі будуть представлені принципи партнерства з іншими країнами, які дозволять забезпечити необхідні в сучасній мережі відкритість і безпеку.

Напередодні Білий Дім запропонував законопроект, спрямований на посилення захисту державних і приватних підприємств проти дедалі більшої небезпеки кібер-атак.