США розкажуть як контролювати інтернет

09:53, 14 травня 2011
Наука та IT
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Документ буде представлений у понеділок 

Білий Дім планує в понеділок оприлюднити свою концепцію міжнародної співпраці в кіберпросторі, повідомляє Радіо Свобода.

У документі будуть представлені принципи партнерства з іншими країнами, які дозволять забезпечити необхідні в сучасній мережі відкритість і безпеку.

Напередодні Білий Дім запропонував законопроект, спрямований на посилення захисту державних і приватних підприємств проти дедалі більшої небезпеки кібер-атак.

 

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