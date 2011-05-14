США розкажуть як контролювати інтернет
09:53, 14 травня 2011Наука та IT
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Документ буде представлений у понеділок
Білий Дім планує в понеділок оприлюднити свою концепцію міжнародної співпраці в кіберпросторі, повідомляє Радіо Свобода.
У документі будуть представлені принципи партнерства з іншими країнами, які дозволять забезпечити необхідні в сучасній мережі відкритість і безпеку.
Напередодні Білий Дім запропонував законопроект, спрямований на посилення захисту державних і приватних підприємств проти дедалі більшої небезпеки кібер-атак.
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