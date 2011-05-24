У Києві обговорять шкідливість мобільних телефонів для дітей

07:56, 24 травня 2011
Наука та IT
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Проект доповіді ПАРЄ

Постійний комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) на засіданні у Києві 27 травня обговорить проект доповіді про шкідливість мобільних телефонів для дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, повідомлення про це розміщено на офіційному веб-порталі ПАРЄ.

Проект доповіді, підготовлений депутатом з Люксембурга Жаном ХУССОМ, вже був схвалений на засіданні Комітету з питань охорони навколишнього середовища, сільського господарства і місцевих та регіональних справ ПАРЄ.

У доповіді, зокрема, міститься заклик до урядів країн-членів Ради Європи заборонити використання мобільних телефонів, а також систем WiFi і WLAN в школах через потенційний негативний їх вплив на здоров`я.

Після затвердження Постійним комітетом ПАРЄ проект доповіді планується винести на обговорення сесії ПАРЄ в червні цього року в Страсбурзі.

Крім того, в ході засідання в Києві Постійний комітет ПАРЄ обговорить проекти доповідей щодо розвитку макрокредитування, про програму ЄС «Східне партнерство», а також іранську ядерну програму і необхідність ефективної міжнародної реакції на неї.

На засіданні Комітету виступлять Президент ПАРЄ Мевлут ЧАВОШОГЛУ, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО.

 

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