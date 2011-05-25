Мер вважає перспективним автономне опалення в Києві

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ вважає перспективним перехід з централізованого на автономне опалення в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на відкритті під заселення житлового будинку на пр. Правди, 5-б, 25% квартир в якому передається інвесторам «Еліта-Центр».

«Є перспективи», - сказав О.ПОПОВ, відповідаючи на запитання з приводу перспективності запровадження автономного опалювання в Києві.

«Єдине, що у великих містах дуже небезпечно, коли в одному будинку різні системи подачі тепла. Якщо, наприклад, в цьому будинку люди вирішили, що тут буде автономне опалення в кожній квартирі, або окрема котельна на будинок, це можливо. Але якщо в одній квартирі так, а в іншій – інакше, економіка працювати не буде. У нас ще будуть проблеми з погляду безпеки», - пояснив голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня п.р. Віктор ЯНУКОВИЧ позитивно оцінив реалізовані на Закарпатті кроки у сфері енергозбереження, зокрема, відмову області з осені поточного року від централізованого теплопостачання. Глава держави вважає, що цей досвід області має бути поширено на всю країну.