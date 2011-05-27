Україна та Перу візьмуться за космічні проекти

Кабінет міністрів прийняв розпорядження «Про підписання Рамкової угоди між урядом України та урядом Перу щодо співробітництва у сфері космічної діяльності».

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Як зазначається у повідомленні, необхідність укладення цієї угоди викликана зацікавленістю обох сторін у налагодженні співробітництва у рамках спільних космічних проектів та передбачена дорученням Кабінету міністрів України від 1 квітня 2008 року №12319/5/1-08.

Рамкова угода передбачає співробітництво у таких сферах, як розробка та участь у спільних проектах і діяльності з досліджень та розвитку технологій; технічна допомога; спільне використання техніки та елементів інфраструктури; співробітництво у сфері стандартизації та ліцензування; обмін науково-технічним персоналом; консультації та співробітництво з урядовими установами, промисловими підприємствами, науковими закладами та іншими організаціями тощо.

За інформацією головного розробника Державного космічного агентства, реалізація акта не потребує додаткових витрат державного бюджету.

Фінансування реалізації положень рамкової угоди передбачається здійснювати за рахунок коштів суб’єктів космічної діяльності (підприємств – учасників реалізації проектів), а також у межах коштів загального фонду державного бюджету України.