Китай береться за нове покоління потужних ракет

Китай розпочинає розробку нового покоління космічних ракет-носіїв великої вантажопідйомності, повідомляє Сіньхуа з посиланням на Всекитайську корпорацію аерокосмічної науки і технологій.

Згідно з цим планам, вантажопідйомність ракет серії "Великий похід" ("Чанчжен") зросте з нинішніх 9,5 тонн до 25 тонн.

"Такий розвиток серйозно підсилить можливості Китаю щодо мирного освоєння зовнішнього космосу", - заявив анонімний чиновник корпорації.

За його словами, нове покоління ракет-носіїв використовуватиметься при здійсненні місячної програми КНР. Втім, він не повідомив, коли передбачається ввести нові ракети в експлуатацію.

1 червня Китай успішно запустив комунікаційний супутник "Сіносат-3". Запуск був здійснений ракетою "Великий похід 3А", і це був сотий успішний запуск носія цієї серії.

РІА "Новости"