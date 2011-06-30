На космодром у Бразилії Україна візьме великий кредит

Кабінет міністрів України надасть в 2011 році державну гарантію для залучення ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля кредиту в сумі, еквівалентній 260 млн. доларів США, зокрема 83 млн. - для створення ракети-носія “Циклон-4” у пусковому центрі «Алкантара» (Бразилія), 177 млн. дол. - для забезпечення участі української сторони в створенні наземного комплексу.

Відповідну постанову №659 від 9 червня розміщено на сайті уряду.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада проголосувала за надання державних гарантій для залучення кредиту на завершення програми з розробки і створення ракети-носія "Циклон-4" (включаючи наземний комплекс), яка запускатиметься з космодрому Алкантара.

Будівництво комплексу в Бразилії почалося у вересні 2010 р. в рамках спільного україно-бразильського проекту, за яким Україна в особі конструкторського бюро "Південне" і держпідприємства "Південмаш" має також розробити і виготовити ракету-носій "Циклон-4".

22 вересня 2004 р. набув чинності україно-бразильський договір про довгострокову співпрацю з використання ракети-носія "Циклон-4" у пусковому центрі Aлкантара.