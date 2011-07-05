Викиди електростанцій в Азії здатні уповільнити глобальне потепління?

Електростанції, що працюють на вугіллі в країнах Азії, таких, як приміром, Китай, своїми викидами здатні уповільнити глобальне потепління, припускають учені-кліматологи.

У доповіді, опублікованій у журналі Академії наук США, сказано, що в період з 1998 по 2008 рік викид сірчистих газів електростанціями зріс майже на третину, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Виникаючі при цьому хмари, які відображають сонячне світло, дають сильний охолоджуючий ефект, міркують дослідники.

На їхню думку, це сповільнює нагрівання планети, викликане парниковими газами, викид яких за той же період також збільшився на третину.

Проте, попереджають учені, якщо Китай скоротить обсяги забруднення атмосфери, Земля може почати розігріватися швидкими темпами.