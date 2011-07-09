НКРЗ спростить реєстрацію радіоелектронних засобів

На черговому засіданні Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) прийнято за основу проект рішення НКРЗ «Про внесення змін до Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв (РЕЗ і ВП), які можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

Чинне Положення було затверджене рішенням НКРЗ від 03.11.2005 р. №117.

Проект змін передбачає подальше спрощення і скорочення процедур визначення можливості застосування певних типів РЕЗ і ВП в Україні і внесення їх у Реєстр. Зокрема, проектом передбачено зменшення кількості документів заявника, спрощення форми картки тактико-технічних характеристик РЕЗ, можливість застосування раніше прийнятих рішень НКРЗ про застосування РЕЗ до передбачених заявником нових типів РЕЗ (на підставі порівняння їх технічних характеристик з раніше визначеними параметрами радіоінтерфейсу), надання можливості заявникові звертатися до НКРЗ із заявою про внесення до Реєстру визначеного типу РЕЗ на підставі результатів сертифікації тощо.

Також передбачена можливість отримання зацікавленими суб`єктами господарювання, органами виконавчої влади, фізичними особами оперативної інформації, яка використовуватиметься ними при підготовці заявочних документів і отриманні ліцензій на користування радіочастотним ресурсом. Суб`єкти ведення господарства, які реалізують РЕЗ і ВП для потреб користувачів, одержуватимуть з Реєстру інформацію про внесені РЕЗ і ВП і їх сертифікацію і зможуть ухвалювати обґрунтовані рішення при укладенні господарських договорів на придбання партії продукції.

Таким чином, мета запропонованих змін - скорочення кількості звернень заявників до НКРЗ, облік вимог Технічного регламенту радіоустаткування і телекомунікаційного кінцевого (термінального) устаткування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 679, і впровадження основних принципів, які визначені в Директивах Європейського Парламенту й Ради Європи.

Проект змін у Положення буде оприлюднено на офіційному сайті НКРЗ для громадського обговорення.