Науковці повністю розшифрували ДНК картоплі

У Шотландії міжнародна група вчених повністю розшифрувала ДНК картоплі, повідомляє Бі-бі-сі.

Як вважають дослідники, розкрито гени, які відповідають за врожайність і поживність картоплі і які допоможуть підвищити урожай цього коренеплоду.

Окрім того, вчені зможуть швидше виводити нові сорти картоплі. До розшифрування генів картоплі на виведення нового сорту витрачалося більш як десять років.

У багатьох країнах картопля становить основу раціону населення, будучи однією з найважливіших сільськогосподарських культур у світі.