Науковці повністю розшифрували ДНК картоплі
01:02, 11 липня 2011Наука та IT
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В тепер пояснюють - навіщо
У Шотландії міжнародна група вчених повністю розшифрувала ДНК картоплі, повідомляє Бі-бі-сі.
Як вважають дослідники, розкрито гени, які відповідають за врожайність і поживність картоплі і які допоможуть підвищити урожай цього коренеплоду.
Окрім того, вчені зможуть швидше виводити нові сорти картоплі. До розшифрування генів картоплі на виведення нового сорту витрачалося більш як десять років.
У багатьох країнах картопля становить основу раціону населення, будучи однією з найважливіших сільськогосподарських культур у світі.
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