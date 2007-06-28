BMW розсекретила маленьке купе (фото)

Компанія BMW поширила першу офіційну інформацію про свою нову модель – купе 1-Series. В Європі автомобіль надійде в продаж в листопаді цього року і комплектуватиметься двома дизельними і одним бензиновим мотором.

Новинка збудована на тій же платформі, що й хетчбек 1-Series, проте габарити купе стали трохи більшими: довжина зросла на 133 міліметри і становить 4360 міліметрів, а ширина – на один міліметр - до 1934. Крім того, об`єм багажника став більший на 20 літрів – 370 літрів.

Базова модифікація автомобіля – 120d – буде устаткована дволітровим турбодизелем потужністю 177 кінських сил.

Потужніша версія - 123d – одержить 204-сильний дволітровий дизель з двома турбінами. Максимальний обертовий момент у 400 Нм досягається при двох тисячах обертах на хвилину. До "сотні" такий автомобіль розженеться за сім секунд, а максимальна швидкість становитиме 236 кілометрів на годину.

Модель 135i стане "топовою" і комплектуватиметься рядною бензиновою трилітровою "шестіркою" з двома турбінами потужністю 306 кінських сил (400 Нм). Швидкості сто кілометрів на годину таке купе досягне через 5,3 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 248 км/год.

Крім того, для всіх версій купе BMW 1-Series можна буде замовити спорт-пакет "М", який включатиме аеродинамічне обважування, спортивну підвіску і сидіння, інше опорядження інтер`єру, а також рульове колесо, обшите шкірою. Також до пакету входять 17-дюймові легкосплавні колісні диски для машин з дизельними двигунами і 18-дюймові для версії з бензиновим мотором.

Вартість таких автомобілів наразі не повідомляється.

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