Губернатор: 43 агрегати забезпечать енергією 4 райони

Відкриття вітряного парку "Новоазовський" відбулося в с.Безіменне на узбережжі Азовського моря.

"43 вітроагрегати даватимуть енергії більше за рік, ніж споживають чотири прилеглі райони - Тельманівський, Новоазовський, Першотравневий і Володарський. Тобто 2,5 таких вітропарки закриють потребу такого великого споживача як Маріуполь", - заявив на відкритті парка голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК.

"Приблизно за п`ять-сім років традиційна енергетика стане дорожчою за ту (альтернативну), яка сьогодні здається дорогою..." - наводить слова голови НКРЕ Сергія ТІТЕНКА РІА "Новости".

Довідка. У с.Безіменному реалізується інвестиційний проект з будівництва 43 вітроенергетиних установок потужністю 2,5 МВт кожна. Термін реалізації проекту 2010-2014 рр. Проектна потужність вітрової електростанції - 107,5 МВт. Вартість проекту - 1,8 мільярда гривень.

На даний момент завершено будівництво першої і другої черги проекту, змонтовані десять вітроустановок загальною потужністю 25 МВт. Розпочалося будівництво третьою черги у складі 13 вітроенергетичних установок загальною потужністю 32,5 МВт.

Україна має намір активно впроваджувати енергоефективні технології й альтернативні види енергії, зокрема, вітряну і сонячну. Сонячні електростанції уряд України планує будувати в Криму, Одеській, Херсонській і Миколаївській областях, вітрові - на берегах Чорного і Азовського морів, на Донеччині й Луганщині. На користь розвитку альтернативних видів енергії і відповідних технологій прийняті закони, що надають значних пільг для інвесторів.