У Китаї за рік закрили більше мільйона вебсайтів

Жорсткий контроль за інтернетом призвів до того, що за один рік в Китаї закрилися більше мільйона вебсайтів, повідомляє Бі-бі-сі.

Дослідження, проведене одним з китайських державних інститутів показало, що до кінця 2010 року в Китаї налічувалися на 40% менше сайтів порівняно з 2009 роком.

За інформацією дослідників, посилення контролю з боку уряду переважно стосується порнографічних сайтів.

Через жорстку інтернет-цензуру в Китаї недоступні такі сайти, як Facebook, Youtube і Twitter.