У Китаї за рік закрили більше мільйона вебсайтів
01:00, 14 липня 2011Наука та IT
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Переважно порнографію
Жорсткий контроль за інтернетом призвів до того, що за один рік в Китаї закрилися більше мільйона вебсайтів, повідомляє Бі-бі-сі.
Дослідження, проведене одним з китайських державних інститутів показало, що до кінця 2010 року в Китаї налічувалися на 40% менше сайтів порівняно з 2009 роком.
За інформацією дослідників, посилення контролю з боку уряду переважно стосується порнографічних сайтів.
Через жорстку інтернет-цензуру в Китаї недоступні такі сайти, як Facebook, Youtube і Twitter.
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