Частка спаму в поштовому трафіку зросла до 83,3%

Частка небажаної кореспонденції (спаму) в поштовому трафіку в червні 2011 року збільшилася на 0,4%, порівняно з травнем 2011 року, і склала 83,3%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії "Лабораторія Касперського".

Лідером серед країн-джерел спаму знову стала Індія. З території цієї країни було поширено 16,35% (+5%) усієї сміттєвої пошти. Україна в цьому рейтингу посіла 10-е місце.

У світі загальна частка листів зі шкідливими вкладеннями в червневому поштовому трафіку зменшилася на 0,3%, порівняно з минулим місяцем, і склала 3,8%.

Частка фішингових листів загалом у поштовому потоці, порівняно з травнем, не змінилася і склала 0,02%. Об`єктами основного інтересу фішерів у червні були PayPal і eBay. Значно зросла частка фішингових атак на соціальні мережі Habbo (+6,25%) і Facebook (+4,07%). Крім того, в найближчому майбутньому експерти прогнозують зростання інтересу спамерів до соціальної мережі Google+.

Червень був відмічений продовженням активної боротьби із спамерами. Так, компанія Microsoft, якій ще в березні вдалося спільно із спецслужбами США відключити ботнет Rustock, планує вести судове переслідування громадян Російської Федерації, підозрюваних у створенні і управлінні Rustock, включаючи можливе ініціювання справи в рамках російської правової системи. У той же час у Японії, завдяки ухваленню ряду законодавчих ініціатив, створення, розповсюдження, купівля і зберігання шкідливих програм, а також поширення порнографічного спаму тепер вважається кримінальним злочином.

Спамери традиційно використовують інтерес користувачів до подій, що мають широкий суспільний резонанс, у своїх корисливих цілях. Зокрема, в червні вони пропонували користувачам безплатні квитки на сеанси останнього фільму про Гаррі Поттера. Велика кількість спам-розсилань була приурочена до річниці смерті Майкла Джексона, який помер 25 червня 2009 року. Так, приміром, ряд повідомлень містили «сенсаційну новину» про те, що король поп-музики не помер, а за текстом слідували посилання на сайти зі шкідливим файлом, що дає можливість віддаленого керування зараженим комп`ютером.

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» (Росія) – найбільший в Європі виробник систем захисту від шкідливого і небажаного ПЗ, хакерських атак і спаму. Компанія входить у четвірку провідних світових виробників програмних рішень для забезпечення інформаційної безпеки. За підсумками 2010 року, виручка компанії зросла на 38%, перевищивши 500 млн. доларів США.