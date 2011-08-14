У разі небезпеки мобільний телефон вистрілює подушку безпеки

Засновник інтернет-магазину Amazon вирішив запатентувати подушки безпеки, що мають рятувати мобільні телефони від пошкоджень при падінні.

Як повідомляє The Daily Mail, Джеф БЕЗОС подав заявку ще в лютому 2010 року, проте деталі потрапили до ЗМІ лише зараз.

За задумом Дж.БЕЗОСА, у телефоні повинна бути моніторингова система, спроможна визначати, що апарату загрожує пошкодження, - наприклад, камера, інфрачервоний радар, гіроскоп і тому подібне. Падіння визначатиметься за допомогою вимірника прискорення.

У разі небезпеки захист повинен викидати подушки безпеки - з одного боку телефону або ж з усіх одразу. Заявка на патент передбачає можливість переорієнтації апарату при падінні за допомогою направленого струменя повітря. Також винахідник розглядає варіант з викиданням пружин з корпусу телефону.

У 2010 році повідомлялося, що Дж.БЕЗОС вирішив запатентувати винахід, що дозволяє підтверджувати онлайнові операції жестом - кивком, підняттям брів чи усмішкою.