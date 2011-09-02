Україна та Білорусь планують понад 20 спільних проектів

Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимир СЕМИНОЖЕНКО й голова Держкомітету з науки і технологій (ДКНТ) Білорусі Ігор ВОЙТОВ підписали протокол про співпрацю і спільну діяльність, в рамках якого планують реалізувати більш як 20 нових спільних науково-технічних проектів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба ДКНТ.

В ході зустрічі В.СЕМИНОЖЕНКО та І.ВОЙТОВ визначили ключові напрями співпраці, зокрема зі створення спільних виробництв з випуску світлодіодних світильників, сільськогосподарської, дорожньої та лісопереробної техніки, електро- та гідросилових установок.

Крім того, Білорусь і Україна намітили план дій зі співпраці у сфері створення і проектування сучасних енергоефективних котлів з використанням місцевих видів палива і виробництва лікарських субстанцій.

Сторони домовилися провести в рамках Білоруського інноваційного тижня (14-18 листопада 2011 року, м. Мінськ) білорусько-український семінар «Наука. Техніка. Інновації. Інвестиції».