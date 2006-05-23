У домені верхнього рівня .mobi почалася реєстрація

З 22 травня 2006 року почалася реєстрація імен в домені верхнього рівня .mobi, призначеному для сайтів, які будуть видимим на мобільних телефонах і бездротових пристроях, пише The Register. Реєстрація триватиме в три етапи.

До 29 травня 2006 року включно зареєструвати мобільні імена зможуть тільки компанії, що є членами GSM Association, Celluar Telecommunications and Internet Association (CTIA) і Mobile Marketing Association (MMA). На другому етапі, з 12 червня по 21 серпня 2006 року, в мобільному домені зможуть зареєструвати доменне ім`я компанії-власники товарних знаків. Для них вартість реєстрації доменного імені становитиме 112 доларів. На третьому етапі реєстрації (General Registration), починаючи з 14 вересня 2006 року, вже кожен охочий зможе одержати доменне ім`я в зоні .mobi.

Рішення про запровадження нового домена верхнього рівня .mobi було прийнято на конференції ICANN в Люксембурзі влітку 2005 року. Нова доменна зона .mobi призначена для сайтів і сервісів, орієнтованих на роботу з мобільними телефонами і бездротовими пристроями. Організація Mobile Top Level Domain розробила правила і рекомендації, покликані забезпечити нормальну роботу сайтів на будь-яких мобільних телефонах, частина з яких вже опубліковані на їх сайті.

Спонсором нової доменної зони виступили компанії Microsoft, Ericsson, Nokia, Samsung, T-Mobile, Vodafone, Telefonica Movilies, Hutchinson 3 і асоціація GSM. За словами директора Mobile Top Level Domain, на сьогодні більшість людей мають мобільні пристрої з можливістю доступу в інтернет, а не комп`ютерами, підключеними до мережі. Творці мобільного домена чекають до 2008 року 1,3 мільярда мобільних користувачів. Слід зазначити, що чисельність інтернет-користувачів в 2005 році вже перевищила 1 мільярд осіб.

Лента.ру