Місце Стіва Джобса зайняв біохімік Левінсон

Посаду голови ради директорів Apple, яка стала вакантною після смерті Стіва Джобса на початку жовтня 2011 року, очолив випускник Прінстона, доктор біохімії Артур Левінсон, повідомляє Reuters.

А.Левінсон, який очолював до весни 2009 року біотехнологічну корпорацію Genentech, входив до ради директорів Apple з 2005 року.

До ради директорів Apple увійшов також виконавчий директор корпорації Walt Disney Боб Айгер.

Нагадаємо, С.Джобс помер 5 жовтня 2011 року у віці 56 років. Рак підшлункової залози у нього було виявлено ще у 2003 році, згодом Джобс переніс кілька складних операцій.

ZN.UA