Місце Стіва Джобса зайняв біохімік Левінсон
09:22, 16 листопада 2011Наука та IT
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Apple очолив випускник Прінстона
|Артур Левінсон
А.Левінсон, який очолював до весни 2009 року біотехнологічну корпорацію Genentech, входив до ради директорів Apple з 2005 року.
До ради директорів Apple увійшов також виконавчий директор корпорації Walt Disney Боб Айгер.
Нагадаємо, С.Джобс помер 5 жовтня 2011 року у віці 56 років. Рак підшлункової залози у нього було виявлено ще у 2003 році, згодом Джобс переніс кілька складних операцій.
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