ВР доповнила перелік ядерних установок

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” (щодо доповнення переліку ядерних установок) (№9448).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 271 із 317 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У даному законі дано визначення ядерної підкритичної установки. Відповідно до закону, це об’єкт, призначений для поводження з ядерними матеріалами та розташований у межах визначеної проектом території, конструкція і технічні характеристики якого унеможливлюють виникнення самопідтримувальної ланцюгової реакції поділу за будь-яких умов експлуатації.

До ядерних підкритичних установок відносяться: підкритичні збірки, джерела нейтронів, засновані на підкритичній збірці, керованій лінійним прискорювачем електронів або протонів та інші установки, конструкція і технічні характеристики яких унеможливлюють виникнення самопідтримувальної ланцюгової реакції поділу за будь-яких умов експлуатації.

Крім того, передбачено, що центральний орган виконавчої влади, який здійснює державне управління у сфері використання ядерної енергії, має виконувати функції зі створення експлуатуючої організації для забезпечення безпечної експлуатації ядерних установок, а також спеціалізованих підприємств (компаній) з поводження з радіоактивними відходами до передачі їх на довгострокове зберігання та захоронення.