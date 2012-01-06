Комп'ютерні пірати отримали офіційну реєстрацію
02:50, 06 січня 2012Наука та IT
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Повідомлення зі Швеції
Шведськагрупа, яка виступаєза вільнийобмінцифровою інформацією, отрималаофіційнуреєстраціюяк релігійнагромада, передаєБі-бі-сі.
Група,яканазиваєсебе"ЦерквоюКопімізма" (відангл.Copyіme) тіснопов'язаназ "Піратськимрухом"Швеції,який виступаєпроти захистуавторськихправвінтересахвільногопоширенняінформації.
Священними символаминовогокультуєпоєднанняклавішCTRL+Cі Ctrl+V.Засновникнової "релігії"- 19-річнийстудентфілософіїІсакГерсон,якийвирішивзахищатисвоєправовільногофайлообмінувІнтернетіу такийнезвичнийспосіб.
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