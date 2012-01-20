Кількість інтернет- користувачів перевищила 2 мільярди

Близько 2,1 мільярда користувачів інтернету було зафіксовано по всьому світу в 2011 році, практично половина з них - жителі азіатських країн.

Про це свідчать дані глобального дослідження аналітичної компанії The Royal Pingdom. В Азії живуть близько 44% всіх інтернет-користувачів світу, в Європі - близько 23%, з'ясували аналітики. На Північну Америку в 2011 році припадало близько 13% користувачів мережі, а кожен десятий користувач був з Латинської Америки. На Африку, Близький Схід і Австралію довелося відповідно 6%, 3% і 1% користувачів.

Примітно, що майже половина всіх інтернет-користувачів світу молодші 25 років. Лідером за кількістю інтернет-користувачів серед окремих країн є Китай, де мережею користуються понад 485 млн. чоловік, при тому що рівень проникнення інтернету складає лише 36%.

Кількість веб-сайтів в інтернеті на кінець 2011 року складає більш як 555 мільйонів, пише The Royal Pingdom, причому близько 300 мільйонів з них з'явилися в минулому році. Кількість акаунтів електронної пошти, яка на кінець 2011 року склала 3,15 мільярда, приблизно в 1,5 рази перевищує загальну кількість користувачів. Займаючи трохи менш як третину ринку, найбільш популярною програмою-клієнтом для e-mail залишається Microsoft Outlook. За даними аналітиків, середньостатистичний користувач електронної пошти, який працює у будь-якій компанії, отримує і відправляє близько 112 листів на день. При цьому понад 70% загального трафіку електронної пошти по всьому світу складає спам.

Серед соціальних мереж лідером за кількістю користувачів залишається Facebook з більш ніж 800 мільйонами акаунтів, 200 з яких були створені в 2011 році. Мобільна аудиторія Facebook за оцінками The Royal Pingdom складає 350 мільйонів користувачів.

Кількість зареєстрованих акаунтів на Twitter - 225 мільйонів, а в день всі користувачі сервісу відправляють близько 250 мільйонів твітів.

Найбільш популярним інтернет-браузером для ПК залишається Internet Explorer з часткою в 39%. Google Chrome займає друге місце з 28%, а Mozilla Firefox замикає трійку з чвертю користувачів, які віддали перевагу цьому браузеру.

Статистичний звіт щодо розвитку інтернету в світі The Royal Pindgom публікує вже четвертий рік поспіль. Раніше повідомлялося, що майже чверть європейців ніколи не користувалися інтернетом.

ТСН