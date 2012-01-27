Україні пророкують зміни через «Інтернет-благодійність»

«Інтернет-благодійність або, як прийнято називати її на Заході, електронна філантропія в Україні не лише можлива, але – у певній формі вже існує».

Про це заявив у коментарі LB.ua президент Інституту Горшеніна Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО, підбиваючи підсумки тематичної панельної дискусії, організованої Фондом Віктора Пінчука у дні Всесвітнього Економічного Форуму в Давосі.

«Багато вітчизняних Інтернет-видань не просто беруть участь у благодійних акціях, але й самі їх ініціюють. Наприклад, проекти зі збору коштів для порятунку хворих дітей; з усиновлення і т.п., – зазначив президент Інституту Горшеніна. – Сьогодні в Давосі Фонд Пінчука представив проект «Електронної біржі благодійності», який, можливо, стане першим дійсно системним проектом у даній області в Україні».

На думку В.ОМЕЛЬЧЕНКА, «дуже важливо, що такі системи дозволяють забезпечувати безпеку пожертвувань, оскільки он-лайн моніторинг руху коштів, що надійшли, здійснюється від самого початку і до моменту завершення благодійної акції».

«Людині, яка жертвує щось на допомогу іншій, важливо розуміти: допомога одержана. Безумовно, порівняно із західними країнами, Інтернет у цілому й електронні технології зокрема, в Україні розвинені ще недостатньо, – підкреслив президент Інституту Горшеніна. – Та й не так багато – порівняно, знову ж таки, з європейськими державами і США – громадян України користуються кредитними картами, що є обов'язковою умовою участі у проектах електронної благодійності. Проте, і всесвітня мережа, і пластикові платіжні системи розвиваються в нашій країні дуже швидко».

У даному контексті, В.ОМЕЛЬЧЕНКО резюмував: «Тому те, що обговорювалося сьогодні в Давосі, говорить про нові комунікативні можливості людства, свідками стрімкого розвитку яких ми станемо у найближчі десять років і які, поза сумнівом, змінять світ».