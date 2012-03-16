Тігіпко звернувся до однопартійців через YouTube

Лідер партії “Сильна Україна”, віце-прем'єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО просить своїх однопартійців підтримати об’єднання з Партією регіонів, оскільки його політична сила може “добавити реформ”.

Про це йдеться у відеозверненні С.ТІГІПКА до членів “Сильної України”.

“Ми провели багато дискусій на тему об’єднання, багато аргументів було ”за” і “проти”. Врешті я радий, що перемогла думка про об’єднання партії “Сильна Україна” і Партії регіонів. Я переконаний, що це рішення правильне”, - сказав С.ТІГІПКО.

Він наголосив, що у партії “Сильна Україна” і Партії регіонів спільні цілі і завдання.

“Я переконаний, що ми потрібні Партії регіонів, тому що ми можемо добавити ініціативи, ми можемо додати реформ в Партії регіонів”, - підкреслив С.ТІГІПКО.

Він висловив думку, що реформи проводити краще з великою, потужною партією, яка знаходиться при владі. С.ТІГІПКО впевнений, що прийшов час об’єднуватися у великі партії. Крім того він закликав однопартійців вступати в Партію регіонів і “працювати на авторитет Партії регіонів”.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 17 березня, в Києві відбудеться XIII з'їзд Партії регіонів, де буде оголошено про злиття партії «Сильна Україна» з Партією регіонів.

Наприкінці жовтня 2011 року з'їзд партії «Сильна Україна» вирішив провести додаткові консультації з приводу ймовірного об'єднання з Партією регіонів.