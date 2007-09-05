Audi представила найпотужніший універсал A6 (фото)

Компанія Audi поширила першу офіційну інформацію та фотографії найпотужнішої модифікації моделі A6 в кузові "універсал", яка одержала традиційну назву RS6. Широкій публіці такий автомобіль буде представлений у вересні на моторшоу у Франкфурті.

Новинка матиме новий 580-сильний десятициліндровий бензиновий двигун з двома турбінами об`ємом 5,2 літра і системою безпосереднього вприску палива FSI, який агрегатуватиметься з шестиступінчатою автоматичною коробкою передач. Максимальний обертовий момент – 650 Нм. З такою силовою установкою Audi RS6 Avant здатний розігнатися з нуля до ста кілометрів на годину за 4,6 секунди, а до двохсот – за 14,9 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 кілометрів на годину. За словами представників німецької корпорації, середня витрата палива при цьому становитиме 13,9 літра на сто кілометрів шляху.

Крім цього, "заряджений" універсал одержав агресивніше обваження кузова з великими повітрезабірниками в передньому бампері, модернізовану підвіску, систему повного приводу quattro, а також ефективніші гальмівні механізми з 420-міліметровими керамічними дисками на передній осі і 356-міліметровими на задній.

Також для RS6 Avant пропонуються нові 19-дюймові колісні диски з покришками розмірністю 255/40. Як опція будуть доступні і 20-дюймові диски з шинами 275 мм.

У салоні такого автомобіля з`являться нові сидіння з комбінованим опорядженням зі шкіри й алькантари, а також вставки з карбону і алюмінію.

Продажі Audi RS6 Avant почнуться в квітні наступного року. Вартість цієї машини поки що не відома.

Автолента