Audi представила найпотужніший універсал A6 (фото)
Перша офіційна інформація
Компанія Audi поширила першу офіційну інформацію та фотографії найпотужнішої модифікації моделі A6 в кузові "універсал", яка одержала традиційну назву RS6. Широкій публіці такий автомобіль буде представлений у вересні на моторшоу у Франкфурті.
|Audi RS6 Avant
Новинка матиме новий 580-сильний десятициліндровий бензиновий двигун з двома турбінами об`ємом 5,2 літра і системою безпосереднього вприску палива FSI, який агрегатуватиметься з шестиступінчатою автоматичною коробкою передач. Максимальний обертовий момент – 650 Нм. З такою силовою установкою Audi RS6 Avant здатний розігнатися з нуля до ста кілометрів на годину за 4,6 секунди, а до двохсот – за 14,9 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 кілометрів на годину. За словами представників німецької корпорації, середня витрата палива при цьому становитиме 13,9 літра на сто кілометрів шляху.
|Audi RS6 Avant
Також для RS6 Avant пропонуються нові 19-дюймові колісні диски з покришками розмірністю 255/40. Як опція будуть доступні і 20-дюймові диски з шинами 275 мм.
У салоні такого автомобіля з`являться нові сидіння з комбінованим опорядженням зі шкіри й алькантари, а також вставки з карбону і алюмінію.
Продажі Audi RS6 Avant почнуться в квітні наступного року. Вартість цієї машини поки що не відома.