Смайлик святкує 25-й день народження :-)

Графічному символу ":-)", відомому як "смайлик", виповнилося 25 років. На честь цієї події Університет Карнегі Меллон за фінансової підтримки інтернет-компанії Yahoo! заснував нагороду Smiley Award, яку присуджуватимуть за нововведення у сфері створення смайликів, повідомляє агентство Associated Press.

Переможець конкурсу на найбільш новаторський смайл одержить приз у розмірі п`ятисот доларів. Очікується, що конкурс стане щорічним.

Винахідником смайлика вважається професор Університету Карнегі (організатора нинішнього конкурсу) Скотт Фальман (Scott Fahlman). В одному з повідомлень на електронній дошці оголошень Фальман використав поєднання двокрапки, тире і дужки для позначення своїх емоцій. Відбулося це 19 вересня 1982 року о 11:44 за місцевим часом (тобто, смайлику виповниться рівно 25 років о 22:44 за київським часом).

Лента.ру