Київський метрополітен має грандіозні плани

Керівництво КП “Київський метрополітен” пропонує між станціями метро «Театральна» та «Золоті ворота» на Святошинсько-Броварській лінії збудувати другий підземний пасажирський перехід.

Про це йдеться в Програмі розвитку столичного метрополітену на період 2008-2011 роки, яка опублікована на офіційному веб-порталі комунального підприємства.

На реалізацію будівництва нового переходу необхідно близько 50 млн. грн. Згідно з Програмою у 2009 р. на це передбачається виділити 3,9 млн. грн., у 2010 р. – 17 млн. грн., у 2011 р. – 30 млн. грн.

Програмою також передбачено будівництво накриття над входами існуючих підземних пішохідних переходів 12 станцій і платформою станції «Дніпро». На реалізацію цього проекту заплановано кошти в сумі 12 млн. грн. (2009 рік – 5 млн. грн., 2010 – 5 млн. грн., 2011 – 2 млн. грн.).

Відповідно до напрацьованого документу, подовження Куренівсько-Червоноармійської лінії від станції «Либідська» в напрямку житлового масиву Теремки (4 станції) коштуватиме 1,7 млрд. грн. Роботи заплановані на 2008- 2010 рр. На Куренівсько-Червоноармійській лінії планується спорудити другий вхід на станції «Республіканський стадіон» вартістю 200 млн. грн., здійснити реконструкцію пересадкового вузла між станціями «Майдан Незалежності»-«Хрещатик» з встановленням двох горизонтальних ескалаторів вартістю 18 млн. грн. (2008 – 2009 рр.), а також побудувати майстерні з ремонту ескалаторів. Вартість будівництва майстерень оцінюється в 289,5 млн. грн.

Одним із першочергових об’єктів будівництва в Програмі розвитку столичного метро є спорудження другого входу на станції «Вокзальна». Вартість будівництва становить понад 342 млн. грн. Орієнтовні терміни будівництва – 2007-2010 рр.

Крім того, до 2010 р. планується ввести в експлуатацію дільницю від станції «Бориспільська» до станції «Червоний хутір» з другою чергою електродепо «Харківське». Вартість будівництва становить майже 288 млн. грн., з яких у 2008 р. планується освоїти 220 млн. грн.

Щодо станції «Львівська брама» Сирецько-Печерської лінії, то згідно з програмою, вона має бути добудована до 2011 р. і на цей проект заплановано 303 млн. грн.

Дільницю ст. «Глибочицька» - ст. «Райдужна» - ст. «Вулиця Милославська» з електродепо «Троєщина» нової Подільсько-Вигурівської лінії протяжністю 19,37 км з 12 станціями планується побудувати за чотири роки (2008-2011 рр.). Передбачена вартість будівництва становить 8,5 млрд. грн.

Відповідно до Програми, метрополітен має намір до 2011 р. закупити 635 нових сучасних вагонів, у тому числі для заміни старих вагонів - 290, для збільшення парності руху та введення нових потужностей - 345. Орієнтовні обсяги фінансування визначені на рівні 5,7 млрд. грн.

На окремий напрямок Програми – підвищення рівня експлуатаційної надійності та культури обслуговування пасажирів передбачено фінансування на рівні близько 540 млн. грн. Ці кошти будуть спрямовані, зокрема, на впровадження технології оплати проїзду на основі безконтактних карток; заміну обладнання метрополітену та його технічне переоснащення; створення нових підрозділів у структурі обслуговування пасажирів метро.

Довідка УНІАН. За добу турнікети метрополітену перетинають 1,7 млн. киян та гостей столиці. В цілому, за 8 місяців 2007 року Київським метрополітеном перевезено 408,8 млн. пасажирів (за аналогічний період 2006 року – 393,8 млн.).