У Німеччині офіційно заборонено копіювати диски

Верхня палата парламенту Німеччини схвалила законопроект, згідно з яким німцям заборонено робити копії будь-яких дисків, CD і DVD, навіть для домашнього використання. Чинності новий закон набере 2008 року, повідомляється на сайті Variety.com.

Крім заборони на копії CD і DVD, в Німеччині буде заборонений запис і зберігання трансляцій з платних і загальнодоступних телеканалів. Про те, які санкції загрожують порушникам нового закону, поки що не повідомляється.

На думку супротивників законопроекту, користувачі мають право на створення копій придбаних фільмів і музичних альбомів на випадок пошкодження оригінального носія.

Лента.ру