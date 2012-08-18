Прокуратура оскаржила вирок за контрабанду радіоактивного тритію

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Як зазначається в повідомленні, мешканець Кривого Рогу за домовленістю із представником російського підприємства через провідників потягу сполучення «Москва-Київ» під виглядом поштового відправлення незаконно перемістив через митний кордон України 27 приладів із вмістом радіоактивного тритію (ч. 2 ст. 201 КК України – контрабанда, ч. 1 ст. 265 КК України – незаконне поводження з радіоактивними матеріалами). Їх вартість, за словами засудженого, становить близько 160 тис. грн.

Вказані прилади було виявлено на Центральному залізничному вокзалі Києва та вилучено працівниками СБУ в зв’язку з відсутністю дозволу на їх міжнародне перевезення.

Авіакомпаніями у перевезенні таких приладів засудженому було відмовлено у зв’язку із вмістом у них радіоактивних речовин.

Підставою для подачі апеляції є невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину внаслідок м’якості, підкреслили в прокуратурі.

Наразі апеляцію прокурора у справі подано до Апеляційного суду Києва через районний суд, який виніс вирок.