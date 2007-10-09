Оголосили імена лауреатів Нобелівської премії з фізики

У Швеції оголошені імена лауреатів Нобелівської премії з фізики за 2007 рік. Ними стали Альберт Ферт (Albert Fert) і Петер Грюнберг (Peter Grьnberg), які в 1988 році незалежно зробили відкриття ефекту гігантського магнетоопору, повідомляє Лента.ру.

Ефект гігантського магнетоопору (Giant Magnetoresistance) дозволяє створювати структури, в яких незначна зміна магнітного поля приводить до значної зміни електричного опору системи.

Це відкриття, яке в повідомленні Нобелівського комітету віднесене до сфери нанотехнології, знайшло практичне застосування при розробці комп`ютерних жорстких дисків, що дозволило в останні роки значно зменшити їх розміри і збільшити місткість. Перші системи прочитування інформації на основі ефекту гігантського магнетоопору були створені в 1997 році і швидко стали промисловим стандартом.

Альберт Ферт народився в 1938 році, він громадянин Франції, співробітник Університету Париж-11. Петер Грюнберг народився в Германії, в 1939 році. Він працює в дослідницькому центрі німецького міста Юліх (Jьlich), земля Північний Рейн-Вестфалія.

Починаючи з 2001 року, Нобелівська премія складає в кожній номінації 10 мільйонів шведських крон (у 2007 році ця сума еквівалентна 1,542 мільйона доларів). Оскільки в одній номінації перемогли двоє людей, грошова винагорода буде розділена між ними в рівних частках.

Урочиста церемонія нагородження Нобелівськими преміями відбудеться 10 грудня, в день смерті Альфреда Нобеля. Король Швеції, за традицією, вручить нагороди в Концертному будинку Стокгольма, а потім в Блакитному залі ратуші відбудеться нобелівський бенкет.