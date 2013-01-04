Укрзалізниця потроїла продаж квитків через Інтернет

"Укрзалізниця" в 2012 році збільшила продаж залізничних квитків через Інтернет в 3 рази - до 2,1 млн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці".

"Тенденція зростання популярності послуги спостерігається з року в рік: упродовж 2009 року пасажирами було придбано через Інтернет близько 83,5 тис. квитків, у 2010 р. - 132,5 тис., у 2011 р. - 693,9 тис. квитків", - говориться у прес-релізі.

З початку впровадження послуги в 2008 році за допомогою всесвітньої інформаційної мережі, повідомляє прес-служба, в цілому придбано більш як 3 млн. залізничних квитків.

На сьогоднішній день більш як 3,5% квитків від загального продажу оформляється через Інтернет.

За даними "Укрзалізниці", в Німеччині оформляється через Інтернет 42% проїзних залізничних документів, у Росії – 8%, у Польщі - 5,3%, у Казахстані - 4,2%, в Угорщині - 1,09%, у Чехії - 0,7%, у Білорусі - 0,5%.

Ціна на квитки формується таким чином: при оформленні в касі пасажир оплачує вартість проїзного документа (зокрема комісійний збір - 12 грн), при оформленні та оплаті проїзного документа через Інтернет з подальшою роздруківкою квитка в касі пасажир оплачує вартість проїзного документа (зокрема комісійний збір - 3 грн). Вартість послуги з оформлення через Інтернет -7 грн, таким чином, повна вартість квитка при оформленні через Інтернет на 2 грн. менше, ніж у білетній касі.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, перевезення пасажирів залізничним транспортом України з урахуванням перевезень міською електричкою за 11 місяців 2012 року не змінилося порівняно з аналогічним періодом 2011 року, залишившись на рівні 395,6 млн. пасажирів.