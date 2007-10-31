Росія відновить будівництво військових криголамів

Для морських сил прикордонних військ Росії буде розроблений сторожовий корабель льодової зони, повідомляє Лента.ру з посиланням на ІТАР-ТАРС.

На сьогодні військових кораблів, здатних тривалий час оперувати в льодах, не має в своєму розпорядженні жодна країна світу. Концепцію нового корабля розробляють спільно фахівці прикордонних військ ФСБ Росії та ФГУП "Північне проектно-конструкторське бюро". Протягом кількох місяців розробку планується закінчити, після чого ФСБ оголосить тендер на спорудження нового корабля, здатного плавати у кризі завтовшки до 1,5 метрів.

Передбачається, що нова бойова одиниця поєднуватиме військові та цивільні функції, зокрема, доставку вантажів, виконання науково-дослідних завдань, пошук корисних копалини, екологічний моніторинг. Для забезпечення всіх завдань охорони північних вод передбачається створити два типорозміри корабля.

Слід зазначити, що раніше такі кораблі вже використовувалися для охорони російських вод. Один з найвідоміших кораблів такого класу - вантажопасажирський корабель льодового плавання "Олександр Сибіряков", який першим подолав Північний морський шлях за одну навігацію, а згодом героїчно загинув 25 серпня 1942 року в бою з німецьким важким крейсером "Адмірал Шєєр".