Голова російської корпорації шукав у Дніпропетровську причину аварії "Зеніта"

Свої висновки міжвідомча комісія зробить протягом тижня, повідомив РІА Новости глава російської Ракетно-космічної корпорації "Енергія" Віталій Лопота.

"Заслухали в Дніпропетровську наших українських колег. Позначили план робіт робочих груп. Причина аварії локалізована, протягом тижня чекаємо результату. Все крутиться зараз навколо блоку бортового джерела потужності першого ступеня. А ось що вплинуло на його роботу, який саме агрегат відмовив, зараз встановлюємо точно. Все, про що наразі йдеться в пресі - це поки емоції, попередні версії ", - сказав Лопота за підсумками одноденної робочої поїздки в Дніпропетровськ в ДКБ "Південне" і ВО "ПМЗ".

Водночас голова РКК "Енергія" негативно відповів на питання, чи залишаються "під підозрою" двигуни першої ступені РД-171 виробництва підмосковного НВО "Енергомаш".

На цю тему: У Роскосмосі стверджують, що двигуни "Зеніту" працювали нормально

Говорячи про те, чи будуть припинені пуски ракет-носіїв типу "Зеніт", Лопота сказав: "Ну, подивимося. Якщо вдасться швидко розібратися, то не будемо призупиняти. Важливо, щоб не тільки ми самі розібралися, потрібно, щоб ще замовники в це повірили ", - цитує РІА "Новости".

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" з американським супутником Intelsat-27 в рамках проекту "Морський старт" завершився невдало - ракета і супутник впали в Тихий океан.

"Зеніт-3SL" розроблений у КБ "Південне", розгінний блок ДМ-SL - розроблений і виготовлений на російській РКК "Енергія", на першій ступені ракети використовується двигун РД-171 виробництва підмосковного НВО "Енергомаш".