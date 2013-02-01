У Роскосмосі стверджують, що двигуни "Зеніту" працювали нормально

"Після старту на початковому етапі почався збій з польотом ракети-носія. Була сформована команда на аварійне вимкнення двигуна першої ступені. Відповідно до циклограми польоту протягом 20 секунд двигун не реагував на збій", - йдеться в повідомленні.

Після цього для відведення ракети-носія на безпечну відстань від пускової платформи була сформована команда на аварійне вимкнення. Політ ракети-носія був припинений.

"Експрес-аналіз отриманої телеметричної інформації дозволяє зробити попередній висновок про те, що двигун першої ступені та система управління ракети-носія працювали в штатному режимі", - повідомив Роскосмос.

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Запуск в рамках проекту "Морський старт" (Sea Launch) у п'ятницю завершився невдачею. За попередніми даними, в результаті аварійного відключення двигуна на 60-й секунді польоту, ракета-носій "Зеніт-3SL" із супутником зв'язку Intelsat-27 впали в Тихий океан. Плавуча платформа "Одіссей" в Тихому океані, звідки здійснювався запуск, не постраждала.

За даними джерела РІА "Новости", аварія ракети, швидше за все, сталася через збій у системі управління.

Двигуни "Зеніту" вироблені на російському НВО "Енергомаш", а системи управління - в Науково-виробничому центрі автоматики та приладобудування імені академіка М. А. Пілюгіна.

"Аналіз документації, проведений протягом сьогоднішнього дня на підприємствах-виробниках двигуна (НВО " Енергомаш") та системи управління (НПЦАП), показав, що відхилень при їх виготовленні не було", - йдеться в повідомленні прес-служби Роскосмосу.