Уряд налаштований максимально підтримувати українські ІТ-компанії

Про це він сказав під час зустрічі з представниками провідних вітчизняних компаній у галузі інформаційно-телекомунікаційних технологій, повідомляється на Урядовому порталі.

«Галузь інформаційних технологій є прикладом успішного створення силами приватного капіталу нової і конкурентноздатної на міжнародних ринках галузі економіки. В Україні зареєстровано 3292 IT-компанії, з них близько 2000 компаній працюють в галузі розробки програмної продукції», - зазначив К.Грищенко.

Як йдеться в повідомленні, у ході дискусії було порушено низку таких важливих питань, як зміни українського законодавства які б сприяли подальшому розвитку IT ринку в Україні, активізація взаємодії провідних українських компаній з вітчизняними вищими навчальними закладами та шляхи просування найперспективніших вітчизняних розробок в IT-сфері на зовнішніх ринках.

К.Грищенко висловив готовність всебічно підтримувати вітчизняних виробників програмної продукції та сприяти виходу українських ІТ-компаній на міжнародні ринки. «Вважаю необхідним опрацювати питання проведення потужної презентації української галузі IT на одному з міжнародних майданчиків», - заявив віце-прем’єр.

Окрім того, К.Грищенко закликав до тісної взаємодії ІТ-компаній з освітніми й науковими закладами України, підкресливши необхідність злагодженої співпраці бізнесу та освіти.

«Пропоную найближчим часом запланувати та провести зустріч в одному з українських профільних інститутів, присвятивши її питанням співпраці провідних вітчизняних та іноземних IT-компаній з науковими та освітніми установами. На такий зустрічі ми могли б відверто поговорити про проблеми галузі в контексті освіти», - підкреслив віце-прем’єр.