НАСА витратить 2,6 млрд. доларів на захоплення астероїда

Всього на цю незвичайну місію планується витратити майже 2,6 млрд доларів. Ці кошти будуть спрямовані на створення унікального безпілотного космічного корабля, який зможе захопити у відкритому космосі астероїд і привести його на навколомісячну орбіту. Очікується, що реалізація проекту може тривати до десяти років.

На першому етапі місії, який розтягнеться на чотири роки, безпілотний корабель повинен буде досягти астероїда масою майже 500 т. Потім протягом 90 днів орбіта космічного тіла буде поступово змінюватися, щоб через 2-6 років воно змогло досягти Місяця. Надалі в безпосередній близькості від єдиного природного супутника Землі вивченням астероїда зможуть зайнятися астронавти міжнародних космічних місій.

На цю тему: Унікальний астероїд пролетів повз Землю, навіть супутники не зачепивши

Цей проект розглядається вченими в якості потенційної платформи підготовки для пілотованого польоту на Марс. "Дана місія надасть наймасштабнішу можливість для дослідження космосу з моменту запуску програми "Аполлон", - вважають фахівці Інституту космічних досліджень при Каліфорнійському технологічному інституті в Пасадені."Це стане нашою першою спробою змінити порядок руху небесних тіл з тим, щоб у майбутньому мати можливість постійно бути присутнім в космосі", - передає ІТАР-ТАСС.

Очікується, що унікальний космічний корабель буде побудовано не раніше 2025 року.