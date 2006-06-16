У США склали список ідеальних автомобілів

Консалтингова компанія AutoPacific з Америки узяла на себе відповідальність скласти рейтинг "найідеальніших" автомобілів країни. При цьому значення слова "ідеальний" в даному випадку розшифровується як той, що максимально задовольняє очікування того або іншого автомобіліста при покупці автомобіля цього класу. Крім того, в рамках проведеного дослідження AutoPacific спробувала також з`ясувати назву компанії, що випускає "найідеальніші" автомобілі.

У результаті, переможцем серед автовиробників була визнана марка Hyundai - її машини повністю задовольняють очікування і мрії своїх власників. Всього ж в підсумковий рейтинг потрапили сім японських марок, чотири американських, три європейських і дві корейські марки. Компанії Ford і Honda завоювали по три перемоги, а BMW і Hyundai - по дві.

Підсумковий список "найідеальніших" автомобілів у категоріях виглядає таким чином:

Легкові автомобілі: Дорогий автомобіль сегменту "преміум" - Lexus LS

Доступний автомобіль сегменту "преміум" - 3-Series

Повнорозмірний автомобіль - Mercury Montego

Дорогий средньорозмірний автомобіль - Hyundai Sonata

Середньорозмірний автомобіль - Mercury Milan

Іміджевий компактний автомобіль - Toyota Prius

Компактний автомобіль - Ford Focus

Спортивний автомобіль - Porsche 911

"Майже спортивний" автомобіль - Acura RSX

Позашляховики і мінівени:

Пікап - Honda Ridgeline

Дорогий позашляховик - BMW X-5

Повнорозмірний позашляховик - GMC Yukon

Дорогий середньорозмірний кроссовер - Nissan Murano

Середньорозмірний кроссовер - Hyundai Santa Fe

Компактний кроссовер - Subaru Forester

Мінівен - Honda Odyssey

Лента.ру