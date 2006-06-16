У США склали список ідеальних автомобілів
Рейтинг за категоріями
Консалтингова компанія AutoPacific з Америки узяла на себе відповідальність скласти рейтинг "найідеальніших" автомобілів країни. При цьому значення слова "ідеальний" в даному випадку розшифровується як той, що максимально задовольняє очікування того або іншого автомобіліста при покупці автомобіля цього класу. Крім того, в рамках проведеного дослідження AutoPacific спробувала також з`ясувати назву компанії, що випускає "найідеальніші" автомобілі.
У результаті, переможцем серед автовиробників була визнана марка Hyundai - її машини повністю задовольняють очікування і мрії своїх власників. Всього ж в підсумковий рейтинг потрапили сім японських марок, чотири американських, три європейських і дві корейські марки. Компанії Ford і Honda завоювали по три перемоги, а BMW і Hyundai - по дві.
Підсумковий список "найідеальніших" автомобілів у категоріях виглядає таким чином:
Легкові автомобілі: Дорогий автомобіль сегменту "преміум" - Lexus LS
Доступний автомобіль сегменту "преміум" - 3-Series
Повнорозмірний автомобіль - Mercury Montego
Дорогий средньорозмірний автомобіль - Hyundai Sonata
Середньорозмірний автомобіль - Mercury Milan
Іміджевий компактний автомобіль - Toyota Prius
Компактний автомобіль - Ford Focus
Спортивний автомобіль - Porsche 911
"Майже спортивний" автомобіль - Acura RSX
Позашляховики і мінівени:
Пікап - Honda Ridgeline
Дорогий позашляховик - BMW X-5
Повнорозмірний позашляховик - GMC Yukon
Дорогий середньорозмірний кроссовер - Nissan Murano
Середньорозмірний кроссовер - Hyundai Santa Fe
Компактний кроссовер - Subaru Forester
Мінівен - Honda Odyssey