КНДР купить 100 тисяч китайських смартфонів

Китай відправить до Північної Кореї 500 тисяч мобільних телефонів, 100 тисяч з яких - це смартфони, передає радіостанція з посиланням на повідомлення вищої посадової особи уряду КНР, опубліковане в Weibo, китайському аналогу Twitter.

У Китаї смартфони коштують близько тисячі юанів (трохи більше 163 доларів), в КНДР їх продаватимуть вже по 2,8 тисячі юанів, а різниця піде в казну північнокорейського режиму, повідомляє джерело.

Верхівка Трудової партії Кореї зазвичай користується саме смартфонами, їм частково дозволені відеодзвінки і бездротова підписка на деякі ЗМІ, такі як головна газета країни "Нодон сінмун", передає РІА "Новости".

Раніше повідомлялося, що число користувачів мобільним зв'язком в КНДР перевищило 2 мільйони людей.