На YouTube з'явилася перша реклама iPhone 5C (відео)

Нагадаємо, модель iPhone 5C виявилася не такою вже бюджетною, як передбачали ЗМІ. Без контракту в США моделі на 16 і 32 гігабайти коштують 550 і 650 доларів відповідно. Зате характеристики цієї моделі близькі до показників iPhone 5, який 5C замінить.

Вперше в практиці Apple, смартфон попереднього покоління буде знятий з продажу. Поки оцінити вартість цієї моделі важко, але, за даними WSJ, в Китаї модель iPhone 5C коштуватиме 733 долара - дуже важко назвати її бюджетної. Для обох моделей Apple буде пропонувати накладки - за 29 доларів для iPhone 5C і за 39 доларів для iPhone 5S у США.