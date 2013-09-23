Сканер відбитків пальців на новому iPhone 5S вже зламали

Злом здійснили хакери з асоціації Chaos Computer Club (CCC). Як зломщики пояснили на своїй онлайн-сторінці, для цього їм знадобилося сфотографувати відбиток пальця власника iPhone зі скляної поверхні.

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Подальші маніпуляції з телефоном хакери записали на відео і виклали ролик на YouTube, повідомляє РІА Новости.

Як повідомлялося раніше, користувачі Twitter збирають гроші на приз першому зломщикові сканера відбитків пальців Touch ID, який визначиться на конкурсі хакерів. Сайт istouchidhackedyet.com ("Touch ID вже зламали?") Веде облік всіх користувачів, що додали до призового фонду гроші, валюту Bitcoin або алкоголь. Крім Twitter-юзерів конкурс фінансують кілька невеликих венчурних фондів, які внесли у скарбничку призера по 10-15 тисяч доларів.

Сканер відбитків пальців вбудований в кнопку "Додому" і дозволяє активувати телефон, а також підтверджувати здійснення покупок в AppStore і iTunes. Відбитки пальців користувачів iPhone 5S будуть зашифровані і збережені на смартфоні у вигляді унікального параметра цифрового підпису. Таким чином, сторонні, а також самі розробники Apple, не зможуть отримати доступ до образу відбитка пальця, стверджує виробник.