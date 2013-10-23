Nokia презентувала свій перший планшет (фото)

Символом змін цей гаджет вже став: компанія, яка колись була лідером традиційних мобільних телефонів, презентує планшет – останнє досягнення спеціалістів Nokia.

Експерти ІТ-галузі схвильовані: “Це – великий день для ринку планшетів загалом і для Nokia зокрема. Це допоможе їм довести на що вони здатні, покращити позиції у бізнес-середовищі і продемонструвати усе, що може Lumia 2520.”

За даними Gartner, 2012 р. в усьому світі у продаж надійшло 120 млн планшетів. Цього року їх може бути вже 184 млн, а наступного – 263 млн, повідомляє Euronews.

Саме через такі вражаючи цифри поставок і продажів, цей ринок є таким ласим шматочком для Nokia. Але це так само означає, що конкуренція за цей ласий шматочок йде затята. Лідерів наразі два: Apple та Samsung.