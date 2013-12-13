Армія США провела польові випробування бойового лазера

Згідно з повідомленням Армії США, випробування проводилися з 18 листопада по 10 грудня 2013 року на ракетному полігоні «Уайт-Сендз». За цей час система вразила понад 90 мінометних пострілів і кілька безпілотних літальних апаратів, пише Lenta.ru.

До складу випробуваної системи входила радіолокаційна станція EMMR, яка виявляла повітряні цілі і передавала їх параметри бойовій системі управління вогнем, контролюючої лазер. Потужність випробуваного лазера склала десять кіловат. У перспективі на мобільне шасі системи планується встановити лазер потужністю 50 кіловат, який потім буде модернізований до ста кіловат. Одночасно будуть покращені системи енергозабезпечення.

HEL MD розробляється спеціально для захисту важливих військових об'єктів від мінометних пострілів, крилатих ракет, артилерійських снарядів і безпілотників. Саме такі цілі, на думку військових, є основними загрозами, з якими стикається Армія США. Основним виконавцем контракту з розробки лазерної установки є американський концерн Boeing.

Сьогодні американські військові розглядають різні типи лазерів як перспективну високоефективну зброю. Наприкінці листопада 2013 командування ВПС США оприлюднило запит на інформацію про можливість створення лазерної зброї для перспективних винищувачів шостого покоління, які надійдуть на озброєння після 2030 року. Така зброя буде, зокрема, використовуватися проти наземних цілей та інших літаків.