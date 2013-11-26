ВПС США хочуть встановити на нові винищувачі лазерну зброю

Запит на інформацію підготувала Дослідницька лабораторія ВПС США.

Перші випробування бойового лазера для винищувачів шостого покоління передбачається провести в 2022 році, пише Lenta.ru з посиланням на USNI News.

Згідно з вимогою військових, лазер і система керування променем повинні бути незалежними від авіаційної платформи. Ці системи повинні бути здатними працювати на висотах від рівня моря до 19,8 тисячі метрів на швидкостях польоту від 0,6 до 2,5 числа Маха ( 690-2900 кілометрів на годину).

До жовтня 2014 року рівень технологічної готовності лазера повинен становити 4. Це означає, що всі компоненти системи повинні бути створені і проходити тести в лабораторіях. П'ятий рівень технологічної готовності, при якому експериментальні зразки системи випробовуватимуться в повітрі, має бути досягнутий до 2022 року.

Після 2030 року нові системи повинні бути прийняті на озброєння. Компанії, які зацікавляться участю в розробці, повинні будуть представити Дослідницькій лабораторії ВПС США не тільки свої проекти, але й оцінку вартості створення лазерних систем. Згідно із запитом на інформацію, американських військових цікавлять три види лазерів.

Перший - малопотужні лазери, які будуть використовуватися для підсвічування і супроводу цілі, для наведення на неї зброї, а також для протидії системам спостереження противника.

Другий - лазери середньої потужності, які будуть застосовуватися для самозахисту літака від ракет.

Нарешті, третій - лазер високої потужності для ураження інших літаків і наземних цілей. За даними ВВС США, винищувачі, озброєні лазерами, повинні будуть відносно вільно діяти в закритих для польотів зонах або зонах, де заборонені або обмежені маневри (A2/AD, anti-access/area denied operational environment).

ВПС і ВМС США почали роботу над формуванням списку вимог до винищувачів шостого покоління на початку 2011 року. Фінансування проекту розробки таких літаків планується почати в 2015 році. Які саме вимоги до перспективного бойового літака планується висунути, поки невідомо.

Раніше деякі військові заявляли, що винищувачі шостого покоління, можливо, будуть гіперзвуковими з можливістю опціонального пілотування. Бойові літаки також повинні бути малопомітними і надманевреними. Як очікується, в проекті розробки візьмуть участь американські компанії Lockheed Martin і Boeing.