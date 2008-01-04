Учені знайшли наймолодшу планету

Співробітники Інституту астрономії Макса Планка виявили наймолодшу планету з відомих на сьогоднішній день. Вона сформувалася на орбіті зірки TW Hydrae, вік якої складає 8-10 мільйонів років – приблизно, в 500 разів менше віку Сонця.

Як і інші молоді зірки, TW Hydrae оточена газопиловим диском. Планета знаходиться на його внутрішньому радіусі, повідомляється в прес-релізі на сайті Інституту астрономії Макса Планка.

Учені дали планеті ім`я TW Hydrae b. Її точний вік не встановлений, проте очевидно, що вона не може бути старшою за зірку. До цих пір астрономам не вдавалося виявити планету, що сформувалася менше 100 мільйонів років назад. Для порівняння, вік Землі оцінюється в 4,5 мільярда років, передає Лента.ру.

Виявлена планета відноситься до класу гігантів: вона приблизно в 10 разів важча за Юпітер, найбільшу планети Сонячної системи. TW Hydrae b знаходиться на відстані 6 мільйонів кілометрів від зірки і робить один оборот навколо неї всього за три з половиною дні.