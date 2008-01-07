Білл Гейтс розповів, чим займатиметься Microsoft, і оголосив про свою відставку

Голова корпорації Microsoft Білл Гейтс виступив на виставці високих технологій CES 2008, яка відкрилась сьогодні в Лас-Вегасі, з програмною промовою. Зазначивши, що це його остання публічна доповідь, Гейтс оголосив, що в липні має намір скласти з себе частину повноважень керівника Microsoft і впритул зайнятися діяльністю свого добродійного фонду.

Гейтс зауважив, що день складання повноважень стане першим днем звідтоді, як йому виповнилося сімнадцять, коли він не буде повноцінним співробітником Microsoft. "Я поки що не знаю, як проходитиме мій останній день як керівника. Це дещо дивно, ну ви знаєте. Що ви робили б у свій останній день?", – цитує Гейтса Лента.ру з посиланням на прес-службу корпорації.

Глава Microsoft у своїй промові повідомив, що людство успішно завершило "перше цифрове десятиліття" і проголосив початок другого, зазначивши, що компанія Microsoft зосередиться на розробці кроссплатформенних рішень, поліпшенні призначених для користувача інтерфейсів систем і пристроїв та створенні нових мультимедійних сервісів.

Відеозапис виступу Білл Гейтса у форматі Windows Media Player можна подивитися на офіційному сайті Microsoft.