Facebook і Tesla Motors інвестують у розробку штучного інтелекту $40 мільйонів

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг спільно з керівником компанії Tesla Motors Елоном Маском інвестували в компанію Vicarious, що займається розробкою технології штучного інтелекту, 40 млн дол., повідомляє видання The Wall Street Journal.

Згідно з повідомленням, в частину цієї суми вклався і відомий голлівудський актор Ештон Катчер, який також нещодавно став новим інженером з продуктів Lenovo.

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За даними видання, компанія Vicarious займається вивченням кори головного мозку і модифікації цих даних у комп'ютерний код, що дозволить в подальшому створити технологію штучного інтелекту.

Vicarious була заснована два роки тому. У першому раунді інвестицій у компанію вклалися засновник PayPal Пітер Тіль і колега Цукерберга Ден Московіц.

Раніше повідомлялося, що в лютому цього року IT-гігант Google придбав стартап у сфері розробки штучного інтелекту - компанію Deep Mind - за 400 млн дол.