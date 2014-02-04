Соціальна мережа Facebook відзначає 10 років з моменту запуску

Соцмережа була створена у 2004 році на той момент дев'ятнадцятирічним американським студентом Марком Цукербергом. Спочатку сайт призначався тільки для студентів Гарвардського університету. Тільки за першу добу роботи у соціальній мережі зареєструвалося 1,2 тис. користувачів.

Незабаром сайт став доступний для студентів будь-яких навчальних закладів США, а з вересня 2006 року для усіх користувачів мережі інтернет.

У 2008 році Facebook був перекладений з англійської на 20 інших мов. З 2011 року сайт доступний для українських користувачів рідною мовою.

Як повідомляв УНІАН, виручка компанії Facebook у 2013 році склала 7,9 млрд дол. у порівнянні з 5,1 млрд дол. роком раніше. Кількість користувачів, які хоча б раз на місяць заходили в соцмережу, за підсумками 2013 року склало 1,23 млрд осіб, що на 16% вище від показників 2012 року.